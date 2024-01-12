Рыбакиной "отдали" победу на Australian Open-2024

Новости спорта Теннис WTA
Вчера 19:29
©instagram.com/lenarybakina

Третья ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина выступит на Australian Open-2024. Турнир пройдет с 14 по 28 января в Мельбурне, сообщают Vesti.kz.

Легендарная теннисистка из Чехии Мартина Навратилова считает казахстанку фавориткой Открытого чемпионата Австралии.

Перед Australian Open Рыбакина выиграла турнир в Брисбене, но впоследствии в четвертьфинале турнира в Аделаиде уступила россиянке Екатерине Александровой (3:6, 3:6).

"Сколько она проиграла на старте сезона, 15 геймов в пяти матчах? Она отлично подает. После прошлогоднего поражения в финале она будет очень мотивирована. Так что, на мой взгляд, она сейчас фаворит. Потому что покрытие ей подходит больше, чем Иге Швентек. И Рыбакина должна быть очень уверена в своих силах, так как ранее выглядела очень здорово", - приводит слова Навратиловой сайт WTA.

Напомним, что в первом круге Australian Open-2024 Рыбакина сыграет с чешкой Каролиной Плишковой. Подробности - здесь.

Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Australian Open

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