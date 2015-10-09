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Рыбакина взяла реванш и получила признание

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Рыбакина взяла реванш и получила признание ©Турар Казангапов, Vesti.kz

Популярный X-аккаунт The Tennis Letter прокомментировал выход казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной (№11) во второй круг турнира категории WTA 500 в Берлине (Германия), сообщают Vesti.kz.

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Популярный X-аккаунт The Tennis Letter прокомментировал выход казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной (№11) во второй круг турнира категории WTA 500 в Берлине (Германия), сообщают Vesti.kz.

В первом круге она обыграла 33-ю ракетку мира из США Эшлин Крюгер.

"Рыбакина обыграла Крюгер со счетом 6:3, 7:6(3) в Берлине.

Проиграв Эшлин в начале этого года в Майами, Елена берет реванш.

Две мощные теннисистки с сильной подачей показывали яркий, агрессивный теннис - именно такой, какой ей по душе.

28-я победа в сезоне-2025.

Победа в день рождения - небольшой подарок самой себе", - говорится в публикации.

Следующей соперницей Рыбакиной станет чешка Катерина Синякова (№74). Матч намечен на 19 июня.

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   Групповой этап, мужчины
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