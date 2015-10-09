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Дзюдо
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Казахстанец одержал яркую победу и вышел на олимпийского чемпиона на ЧМ по дзюдо

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Казахстанец одержал яркую победу и вышел на олимпийского чемпиона на ЧМ по дзюдо ©IJF

Казахстанский дзюдоист Марат Байкамуров с яркой победы стартовал на чемпионате мира, проходящем в Венгрии, передают Vesti.kz.

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Казахстанский дзюдоист Марат Байкамуров с яркой победы стартовал на чемпионате мира, проходящем в Венгрии, передают Vesti.kz.

В первом бою турнира в весовой категории до 100 килограммов Байкамуров не оставил шансов кубинцу Заилю Рамиресу. В течение схватки он доминировал над соперником, а затем эффектно завершил поединок красивым болевым приемом.

Во втором круге казахстанца ждет серьезное испытание - встреча с азербайджанцем Зелимом Коцеевым, который является олимпийским чемпионом Парижа-2024, чемпионом мира 2024 года и победителем чемпионата Европы 2023 года.

Чемпионат мира по дзюдо 2025   •   Венгрия, Будапешт   •   1/16 финала, мужчины
19 июня 15:00   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Кажыбаев
Ничья
Ким
Проголосовало 9 человек

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