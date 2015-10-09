Чемпиону мира с 41-0 предрекли поражение в бою с Алимханулы

Эксперты высказались о потенциальном противостоянии между чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF и WBO казахстанцем Жанибеком Алимханулы (17-0, 12 KO) и обладателем пояса WBA в первом среднем дивизионе - американцем Теренсом Кроуфордом (41–0, 31 КО), передают Vesti.kz.

Как отмечают специалисты портала BoxingNews24, Кроуфорд пропустил дивизион до 160 фунтов (средний вес) и избегал потенциальной встречи с чемпионом IBF и WBO в среднем весе. По мнению аналитиков, если бы этот бой состоялся, у Кроуфорда были бы невысокие шансы на победу.

"Алимханулы бьет даже сильнее, чем Исраил Мадримов. А ведь именно Мадримов в прошлом году свел бой с Кроуфордом вничью и нанес ему немало урона", - отметили авторы портала.

Напомним, что Жанибек Алимханулы считается одним из самых жестких панчеров средней весовой категории и продолжает идти без поражений на профессиональном ринге. В последнем бою 5 апреля он отправил в нокаут француза Анауэля Нгамиссенге (14-1, 9 КО).

Что касается Кроуфорда, ему 13 сентября текущего года предстоит встреча с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе мексиканцем Саулем Канело Альваресом (63–2–2, 39 КО).

Победивший Алимханулы узбекистанец может стать новым соперником Канело