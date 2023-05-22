Рыбакина выступила с обращением после триумфа в Риме

Лучшая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о своем триумфе на грунтовом турнире WTA 1000 - Internazionali BNL d'Italia в Риме (Италия), сообщают Vesti.kz.

В финале она встречалась с 47-й ракеткой мира - украинкой Ангелиной Калининой, снявшейся с игры из-за травмы бедра при счете 6:4, 1:0 в пользу Елены.

"Спасибо, Рим! Хочу сказать большое спасибо всем за поддержку в течение этих двух недель и, конечно, пожелать Калининой скорейшего выздоровления. Спасибо команде", - написала Елена на своей странице в Instagram.

Рыбакина выиграла второй титул WTA 1000 в сезоне после Индиан-Уэллса. Всего это ее пятый титул в карьере. Благодаря успеху в Риме она взлетела на рекордное место в мировом рейтинге.