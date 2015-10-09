Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
WTA
Сегодня 17:21
 

Рыбакина vs Соболенко: ИИ назвал победительницу финала Australian Open‑2026

Рыбакина vs Соболенко: ИИ назвал победительницу финала Australian Open‑2026 Елена Рыбакина. ©Турар Казангапов

Искусственный интеллект представил прогноз на финал Australian Open‑2026 в Мельбурне между казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной (№ 5) и первой ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко, передают Vesti.kz.

Искусственный интеллект представил прогноз на финал Australian Open‑2026 в Мельбурне между казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной (№ 5) и первой ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко, передают Vesti.kz.

Решающий матч состоится 31 января и стартует в 13:30 по времени Астаны.

Контекст финала

Соболенко — фаворит встречи, но Рыбакина впечатляет стабильной игрой c конца прошлого года и в этом турнире дошла до финала без проигранных сетов.

В личных встречах преимущество пока на стороне Соболенко (8:6), однако Рыбакина уже побеждала её в финале WTA Finals 2025 со счётом 6:3, 7:6(0), продемонстрировав, что может навязать борьбу сильнейшему сопернику.

Как может пройти матч

Первый сет:
Соболенко начнёт активно, навязывая темп с задней линии. Рыбакина начнёт отвечать мощной подачей и тщательной работой на своей первой подаче. Сет ожидается напряжённым, но вероятнее всего Соболенко возьмёт инициативу и выиграет 6:4.

Второй сет:
Рыбакина адаптируется, начнёт контролировать розыгрыши и использовать угловые удары. Однако психологическое давление финала и стабильность Соболенко могут оказаться решающими. Сет завершится в пользу Соболенко - 6:3.

Итоговый прогноз ИИ

Победитель: Арина Соболенко
Счёт матча: 2:0 по сетам (6:4, 6:3)

Почему такой прогноз:
Соболенко стабильнее в крупных финалах и имеет преимущество в личных встречах. Рыбакина способна навязать борьбу и даже победить в отдельном сете, но на двухсетовую победу над первой ракеткой мира потребуется идеальная игра.

Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2026   •   Австралия, Мельбурн   •   Финалы, женщины
31 января 13:30   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Соболенко
Ничья
Рыбакина
Проголосовало 87 человек

