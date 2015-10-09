Легенда "Реала" может стать новым звёздным партнёром Модрича

Испанский защитник Серхио Рамос может продолжить карьеру в Италии, передают Vesti.kz.

Как информирует Fichajes.net, "Милан" сделал конкретное предложение 39-летнему футболисту, который в настоящее время находится без клуба после ухода из мексиканского "Монтеррея".

Отмечается, что "россонери" готовы предложить Рамосу контракт с зарплатой около пяти миллионов долларов в год. В "Милане" рассчитывают, что опыт, лидерские качества и харизма испанца помогут усилить оборону команды во второй половине сезона.

При этом интерес к Рамосу проявляют и другие клубы. Сообщается, что одно из предложений поступило от иракской команды, однако сам футболист отдаёт приоритет продолжению карьеры в Европе.

Рассматривался и вариант с возвращением в "Севилью", но финансовые возможности испанского клуба делают этот сценарий практически нереальным. В ближайшее время Рамос должен принять окончательное решение о своём будущем. В карьере испанца также были "Пари Сен-Жермен" и "Реал".

Напомним, что с 2025 года цвета "Милана" защищает бывший партнёр Рамоса по "Реалу", 40-летний хорватский полузащитник Лука Модрич.

