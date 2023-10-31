Рыбакина узнала цену второго поражения на Итоговом турнире WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) подготовила анонс матча между казахстанской Еленой Рыбакиной и Марией Саккари из Греции в рамках группового раунда Итогового турнира WTA, сообщают Vesti.kz.
Напомним, на старте турнира Рыбакина уступила Джессике Пегуле (5:7, 2:6), а Саккари проиграла первой ракетке мира Арине Соболенко из Беларуси (0:6, 1:6). После поражения казахстанка выступила с критикой.
"Если бы это был обычный турнир сезона WTA-тура, Рыбакина и Саккари уже бы выбыли. Но благодаря чуду кругового турнира они обе все еще в игре. Тем не менее, проигравшему в этом матче предстоит очень тяжелая борьба за выход в полуфинал.
Первое, что нужно сделать Рыбакиной, это подчистить свои невынужденные ошибки. В матче против Пегулы их было 35, при всего 12 виннерах. Рыбакина призналась, что в ключевые моменты в ее игру вкралась "небольшая нерешительность".
Счет личных встреч между теннисисткам 1-1. В то время как Рыбакина забрала их первую встречу три года назад в Санкт-Петербурге, Саккари выиграла четвертьфинальный матч в Индиан-Уэллсе 2022 года", - пишется в превью WTA.
Напомним, матч Рыбакина - Саккари состоится в ночь на 1 ноября. В этом году призовой фонд Итогового турнира WTA составляет 9 миллионов долларов.
Две лучшие теннисистки из этого квартета выйдут в полуфинал соревнований.