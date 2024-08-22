Рыбакина узнала свой путь к титулу на US Open

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 21:39
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Стал известен путь четвертой ракетки мира из Казахстана Елены Рыбакиной на US Open-2024, передают Vesti.kz.

Ей нужно пройти следующих соперниц, чтобы добраться до титула:

Раунд 1 - квалифаер;

Раунд 2 - Элизе Мертенс / Циньвэнь Чжэн;

Раунд 3 - Каролина Возняцки / Каролин Гарсия;

Раунд 4 - Анна Калинская / Беатрис Хаддад-Майя / Элина Аванесян / Сара Соррибес-Тормо;

Четвертьфинал - Ясмин Паолини / Елена Остапенко / Наоми Осака / Лейла Фернандес / Каролина Мухова;

Полуфинал - Ига Швентек / Джессика Пегула / Даниэль Коллинз / Мирра Андреева / Людмила Самсонова;

Финал - Арина Соболенко / Кори Гауфф / Циньвэнь Чжэн / Барбора Крейчикова;

Открытый чемпионат США по теннису (US Open) пройдет с 26 августа по 8 сентября в США.

Напомним, что на турнире категории WTA 1000 в Цинциннати (США) Рыбакина проиграла в первом же матче.

Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан US Open США теннис

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