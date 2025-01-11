Рыбакина узнала плохие новости из Австралии

В Аделаиде (Австралия) подошел к концу женский турнир категории WTA 500. В финальной встрече состоялось американское дерби между Джессикой Пегулой (№7) и Мэдисон Киз (№20), передает корреспондент Vesti.kz.

Решающая игра затянулась на час и 39 минут. Она завершилась победок Киз со счетом 6:3, 4:6, 6:1. Это вторая победа подряд для Киз в противостоянии с Пегулой, а счет личных встреч теперь 2:1 в ее пользу.

Для 29-летней Киз это девятый одиночный титул WTA в карьере и первый в сезоне. С новой недели она будет занимать 14-ю строчку в мировом рейтинге.

Что касается 30-летней Пегулы, которая в полуфинале нанесла поражение казахстанке Юлии Путинцевой (№25), то она, несмотря на поражение в финале, поднимется на шестое место в рейтинге и сдвинет на седьмую строчку казахстанку Елену Рыбакину (№6).