Седьмая ракетка мира лишила казахстанку сенсации

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева, занимающая 25-е место в мировом рейтинге, не смогла выйти в финал турнира категории WTA 500 в Аделаиде (Австралия), передают Vesti.kz.

В полуфинале ее остановила седьмая ракетка из США Джессика Пегула.

Первый сет выдался очень упорным. Сначала казахстанка уступала 1:3, затем выровняла положение, но уступила на тай-брейке - 6:7 (4:7). Вторую партию американка забрала со счетом 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час и 30 минут. Путинцева сделала один эйс и допустила четыре двойные ошибки, в то время как Пегула выполнила четыре подачи навылет при четырех двойных ошибках.

В финале Пегула сыграет со своей соотечественницей Мэдисон Киз (№20).

Отметим, что Путинцева поднялась на рекордное для себя 23-е место в Live-рейтинге WTA.

