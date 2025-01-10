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Седьмая ракетка мира лишила казахстанку сенсации

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Седьмая ракетка мира лишила казахстанку сенсации ©Depositphotos.com/Stringer_Image

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева, занимающая 25-е место в мировом рейтинге, не смогла выйти в финал турнира категории WTA 500 в Аделаиде (Австралия), передают Vesti.kz.

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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева, занимающая 25-е место в мировом рейтинге, не смогла выйти в финал турнира категории WTA 500 в Аделаиде (Австралия), передают Vesti.kz.

В полуфинале ее остановила седьмая ракетка из США Джессика Пегула. 

Первый сет выдался очень упорным. Сначала казахстанка уступала 1:3, затем выровняла положение, но уступила на тай-брейке - 6:7 (4:7). Вторую партию американка забрала со счетом 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час и 30 минут. Путинцева сделала один эйс и допустила четыре двойные ошибки, в то время как Пегула выполнила четыре подачи навылет при четырех двойных ошибках.

В финале Пегула сыграет со своей соотечественницей Мэдисон Киз (№20).

Отметим, что Путинцева поднялась на рекордное для себя 23-е место в Live-рейтинге WTA. 

Путинцева Юлия WTA Казахстан США теннис

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