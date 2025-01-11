Казахстанец пробился в финал и взлетел на 300 позиций в рейтинге

31-летний казахстанский теннисист Денис Евсеев вышел в финал парного турнира категории ATP Challenger в Оэйраше (Португалия). Там он выступает в дуэте с Каити Утидой из Японии, передают Vesti.kz.

В полуфинале соревнований они нанесли поражение испанскому дуэту Иньиго Сервантеса и Даниэля Ринкона - 6:3, 7:6(5).

Теперь сегодня, 11 января, Евсеев и Утида сыграют в финале против американцев Джорджа Голдхоффа и Трея Хильдебранда. Начало встречи - в 19:00 по казахстанскому времени.

Для Евсеева это уже второй парный финал в карьере в Оэйраше - в 2021 году он проиграл в решающем матче. В целом же он трижды добирался до финалов на парных турнирах АТР Challenger, но ни разу не выиграл.

В Live-рейтинге он уже взлетел более чем на 300 позиций в парном разряде - сейчас он находится на 527-м месте.