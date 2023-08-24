Рыбакина узнала первую соперницу на US Open

Новости спорта Теннис WTA
Вчера 22:24
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Лучшая казахстанская теннисистка в одиночном разряде Елена Рыбакина, занимающая четвертое место в мировом рейтинге, узнала первую соперницу на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке (US Open), сообщают Vesti.kz.

В первом круге Рыбакиной будет противостоять 37-я ракетка мира Марта Костюк из Украины. Матч состоится 28 августа. Победитель противостояния в следующем круге сыграет с сильнейшей в паре Панна Удварди (Венгрия, 124-я в рейтинге WTA) - Айла Томлянович (Австралия, 130-я в рейтинге WTA).

А вот другая казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (79-я в рейтинге WTA) встретится c итальянкой Мартиной Тревизан (53-я в рейтинге WTA). Игра также намечена на 28 августа.

Стали известны соперники казахстанцев в квалификации US Open

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Метки:
US Open США Рыбакина Елена WTA Казахстан Путинцева Юлия

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