Стали известны соперники казахстанцев в квалификации US Open

Стали известны итоги жеребьевки квалификации Открытого чемпионата США по теннису (US Open), на котором выступят представители Казахстана, сообщают Vesti.kz.
Так, из казахстанцев за выход в основную сетку US Open поспорят Тимофей Скатов и Михаил Кукушкин.
В стартовом матче квалификации Скатов сыграет с японцем Каичи Учидой (240-й в рейтинге АТР), Кукушкин встретится с итальянским теннисистом Маттией Беллуччи (184-й).
В основной сетке US Open сыграют: в одиночке Александр Бублик, в парном разряде Александр Недовесов и Андрей Голубев.
У женщин в одиночном разряде Казахстан представят Елена Рыбакина и Юлия Путинцева, а в парном - Анна Данилина.
Квалификационные матчи US Open пройдут с 22 по 27 августа.
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