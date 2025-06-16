Рыбакина узнала хорошую новость перед матчем с пятой ракеткой мира

17 июня первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№11) стартует на турнире категории WTA 500 в Берлине (Германия), передают Vesti.kz.

В первом круге ей будет противостоять китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь (№5).

Эксперты в этом противостоянии отдают предпочтение казахстанке.

"Кто проводил жеребьевку, в результате которой в первом круге "пятисотника" в Берлине сойдутся Елена Рыбакина и Чжэн Циньвэнь? Каждая из теннисисток на таком турнире способна как минимум добраться до четвертьфинала, но кому-то придется паковать чемоданы сильно заранее. Сумеет ли Циньвэнь взять реванш за поражение на траве в 2022-м?

Статистические факты на матч

Рыбакина проигрывала минимум сет в 5 последних матчах против соперниц из топ-10.

Не менее 21 гейма было сыграно в 4 из 5 последних игр Циньвэнь против теннисисток, входящих в топ-20.

Прогноз

Травяной турнир в Лондоне для Циньвэнь стал первым в карьере, где она сумела добраться до полуфинала на этом покрытии. Однако жребий в Берлине оказался не слишком удачным, ведь уже в первом раунде Чжэн предстоит сыграть с Рыбакиной. Елена за последний месяц заметно прибавила в результатах – выигранный турнир в Страсбурге и 1/8 финала на Мейджоре в Париже. Представительница Казахстана не раз доказывала, что умеет прекрасно играть на быстром зеленом покрытии. Давайте вспомним Уимблдон в 2022-м, который пока так и является единственным Большим шлемом в коллекции теннисистки из Казахстана. Предполагаем, что игра с Циньвэнь по большей части будет проходить на задней линии. Китаянка не будет гонять Елену к сетке, а ей только это и нужно. Ставим на победу Рыбакиной", - пишет источник.

Ранее женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленные рейтинги в одиночном и парном разрядах с участием казахстанок, подробности - тут.