Какое место занимает Рыбакина в мировом рейтинге после сенсации в Лондоне

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленные рейтинги в одиночном и парном разрядах, передают Vesti.kz.
Одиночный разряд
Первая и вторая ракетки Казахстана - Елена Рыбакина и Юлия Путинцева - сохранили за собой 11-е и 27-е места соответственно. Напомним, на прошлой неделе Рыбакина сенсационно уступила на турнире категории WTA 500 в Лондоне (подробности - тут).
Зарина Дияс поднялась на шесть позиций и теперь занимает 275-е место.
Жибек Куламбаева опустилась на две строчки и располагается на 308-й позиции.
Топ-3 одиночного рейтинга остался без изменений:
Парный разряд
Лучшая теннисистка Казахстана в парном разряде - Анна Данилина - продолжает занимать девятую строчку.
В топ-3 парного рейтинга также изменений не произошло:
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