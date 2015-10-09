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Какое место занимает Рыбакина в мировом рейтинге после сенсации в Лондоне

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Какое место занимает Рыбакина в мировом рейтинге после сенсации в Лондоне ©wtatennis.com

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленные рейтинги в одиночном и парном разрядах, передают Vesti.kz.

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Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленные рейтинги в одиночном и парном разрядах, передают Vesti.kz.

Одиночный разряд

Первая и вторая ракетки Казахстана - Елена Рыбакина и Юлия Путинцева - сохранили за собой 11-е и 27-е места соответственно. Напомним, на прошлой неделе Рыбакина сенсационно уступила на турнире категории WTA 500 в Лондоне (подробности - тут).

Зарина Дияс поднялась на шесть позиций и теперь занимает 275-е место.

Жибек Куламбаева опустилась на две строчки и располагается на 308-й позиции.

Топ-3 одиночного рейтинга остался без изменений:

  • Арина Соболенко (Беларусь)
  • Кори Гауфф (США)
  • Джессика Пегула (США)

    • Парный разряд

    Лучшая теннисистка Казахстана в парном разряде - Анна Данилина - продолжает занимать девятую строчку.

    В топ-3 парного рейтинга также изменений не произошло:

  • Катерина Синякова (Чехия)
  • Тейлор Таунсенд (США)
  • Эрин Рутлифф (Новая Зеландия)

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