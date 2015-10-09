Какое место занимает Рыбакина в мировом рейтинге после сенсации в Лондоне

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленные рейтинги в одиночном и парном разрядах, передают Vesti.kz.

Одиночный разряд

Первая и вторая ракетки Казахстана - Елена Рыбакина и Юлия Путинцева - сохранили за собой 11-е и 27-е места соответственно. Напомним, на прошлой неделе Рыбакина сенсационно уступила на турнире категории WTA 500 в Лондоне (подробности - тут).

Зарина Дияс поднялась на шесть позиций и теперь занимает 275-е место.

Жибек Куламбаева опустилась на две строчки и располагается на 308-й позиции.

Топ-3 одиночного рейтинга остался без изменений:

Арина Соболенко (Беларусь)



Кори Гауфф (США)



Джессика Пегула (США)

Парный разряд

Лучшая теннисистка Казахстана в парном разряде - Анна Данилина - продолжает занимать девятую строчку.

В топ-3 парного рейтинга также изменений не произошло:

Катерина Синякова (Чехия)



Тейлор Таунсенд (США)



Эрин Рутлифф (Новая Зеландия)