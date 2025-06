Громкая сенсация случилась в четвертьфинале с участием Рыбакиной

Сегодня первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№11) потерпела сенсационное поражение на турнире категории WTA 500 в Лондоне (Великобритания), сообщают Vesti.kz.

Казахстанская теннисистка уступила в четвертьфинале представительнице Германии Татьяне Марии (№86) - 4:6, 6:7 (4:7).

Встреча длилась 1 час 47 минут. Рыбакина подала 10 эйсов и не допустила ни одной двойной ошибки, в то время как Мария выполнила восемь подач навылет и совершила две двойные ошибки.

TALK ABOUT UNRELENTING 😲@Maria_Tatjana plays an exceptional match to defeat Rybakina 6-4, 7-6(4) and reach her first WTA 500 semifinal!#HSBCChampionships pic.twitter.com/GWfkCFVFS5