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Появилось видео реакции Рахмонова на громкий боксерский поединок

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Появилось видео реакции Рахмонова на громкий боксерский поединок ©Vesti.kz, Турар Казангапов

Непобежденный казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов эмоционально отреагировал на бой казахстанского бойца MMA Фаниля Рафикова, сообщают Vesti.kz.

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Непобежденный казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов эмоционально отреагировал на бой казахстанского бойца MMA Фаниля Рафикова, сообщают Vesti.kz.

Вчера, 13 июня, Рафиков, которого называют Казахстанским Макгрегором в поединке с другим бойцом MMA, россиянином Марифом Пираевым одержал победу судейским решением.

На видео, опубликованном командой Dar Team радостный Рахмонов жмет руки фанатам и "проводит" серию ударов на камеру.

"Посмотрите, как Шавкат радуется за победу своего одноклубника Фаниля Рафикова! Настоящая братская поддержка внутри команды - именно так и должна выглядеть команда мечты!" - гласит пост.


Отметим, что Рафиков имеет внушительный опыт в любительском боксе и носит звание Мастера спорта, что добавляет интриги к предстоящему поединку. 

В профи-боксе Фаниль дебютировал в феврале, победив в на вечере бокса в Павлодаре россиянина Ахмеда Алиева по итогам шести раундов.

Добавим, в последнем поединке в MMA Рафиков на турнире Naiza 68 нанес поражение иранцу Мохаммаду Хейбати.

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