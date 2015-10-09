Появилось видео реакции Рахмонова на громкий боксерский поединок

Непобежденный казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов эмоционально отреагировал на бой казахстанского бойца MMA Фаниля Рафикова, сообщают Vesti.kz.

Вчера, 13 июня, Рафиков, которого называют Казахстанским Макгрегором в поединке с другим бойцом MMA, россиянином Марифом Пираевым одержал победу судейским решением.

На видео, опубликованном командой Dar Team радостный Рахмонов жмет руки фанатам и "проводит" серию ударов на камеру.

"Посмотрите, как Шавкат радуется за победу своего одноклубника Фаниля Рафикова! Настоящая братская поддержка внутри команды - именно так и должна выглядеть команда мечты!" - гласит пост.

Отметим, что Рафиков имеет внушительный опыт в любительском боксе и носит звание Мастера спорта, что добавляет интриги к предстоящему поединку.

В профи-боксе Фаниль дебютировал в феврале, победив в на вечере бокса в Павлодаре россиянина Ахмеда Алиева по итогам шести раундов.

Добавим, в последнем поединке в MMA Рафиков на турнире Naiza 68 нанес поражение иранцу Мохаммаду Хейбати.