86-я ракетка мира выдала эмоциональную речь после сенсации над Рыбакиной

Немецкая теннисистка Татьяна Мария (№86 WTA) прокомментировала свою сенсационную победу над первой ракеткой Казахстана Еленой Рыбакиной (№11) в четвертьфинале турнира серии WTA 500 в Лондоне, сообщают Vesti.kz.

Громкая сенсация случилась в четвертьфинале с участием Рыбакиной

После выхода в полуфинал 37-летняя Мария эмоционально высказалась:

"О боже… это так много для меня значит. Никогда не сдавайтесь, что бы ни случилось. Я все еще здесь. Я живу этой мечтой. Я невероятно горжусь тем, что вышла в полуфинал. Надеюсь, через несколько лет вы увидите мою дочь на этой же стадии", - сказала теннисистка.

Для Марии это первый полуфинал турнира WTA с 2023 года. На пути к 1/2 финала она одержала две победы подряд над соперницами из топ-20 мирового рейтинга.

В полуфинале, который состоится 14 июня, Татьяна встретится с американкой Мэдисон Киз (№8 WTA). Призовой фонд турнира составляет 1,415 миллиона долларов (около 720,8 миллиона тенге).

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