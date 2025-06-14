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Шавкат Рахмонов "уделал" чемпиона UFC

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Шавкат Рахмонов "уделал" чемпиона UFC ©Vesti.kz, Турар Казангапов

Американский боец UFC Хоакин Бакли, занимающий седьмую строчку в рейтинге полусреднего дивизиона, составил собственный рейтинг элиты весовой категории до 77 килограммов - от самых опасных до наименее грозных соперников, сообщают Vesti.kz. Любопытно, что непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов оказался на втором месте в этом рейтинге.

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Американский боец UFC Хоакин Бакли, занимающий седьмую строчку в рейтинге полусреднего дивизиона, составил собственный рейтинг элиты весовой категории до 77 килограммов - от самых опасных до наименее грозных соперников, сообщают Vesti.kz. Любопытно, что непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов оказался на втором месте в этом рейтинге.

"На первое место я поставил бы Иэна Гэрри. Он очень умный боец. Его стиль завязан на постоянных передвижениях, и за ним надо гоняться. Это делает его опасным. Вторым поставлю Шавката, а третьим - Джека Делла Маддалену. Шон Брэди будет последним.

Почему Шон замыкает топ? Братан, тебя нокаутировал парень с плюшевыми кулаками. Это уже о многом говорит. И мне заявляют, что ты не издевался бы над ним, будь Брэди прямо сейчас перед тобой.

Но я просто честен перед собой. Он хороший борец, но стилистически для меня этот парень - самый простой соперник из этой четверки", - сказал Бакли в интервью на YouTube-канале Shak MMA.

Отметим, что Гэрри был последним соперником Рахмонова. В декабре 2024 года на турнире UFC 310 Шавкат по очкам победил ирландца.

В свою очередь Маддалена, которого Бакли поставил сразу за Рахмоновым, в мае стал новым чемпионом UFC в полусреднем дивизионе. Австралиец, находившийся тогда в ранге претендента, на турнире UFC 315 отобрал пояс у Белала Мухаммада.

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