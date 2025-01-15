Рыбакина узнала хорошую новость после громкой сенсации на Australian Open

Одна из громких сенсаций состоялась на Открытом чемпионате Австралии по теннису 2025 года, передают Vesti.kz.

Пятая ракетка мира из Китая Чжэн Циньвэнь неожиданно проиграла во втором круге, уступив немке Лауре Зигемунд (№97) - 6:7 (3:7), 3:6.

Теннисистки провели на корте 2 часа и 18 минут. В ходе встречи Циньвэнь сделала 11 эйсов и совершила три двойные ошибки, тогда как Зигемунд выполнила одну подачу навылет при трех двойных ошибках. Этим самым китайская теннисистка не смогла защитить свои очки, в прошлом году она дошла до финала Australian Open-2024. Таким образом ее в Live-рейтинге обошла казахстанка Елена Рыбакина, которая поднялась на шестое место с седьмого, Циньвэнь, в свою очередь, стала седьмой. Однако точное место Рыбакиной станет известно по итогам Australian Open.

Напомним, что в матче первого круга Australian Open Рыбакина обыграла австралийку Эмерсон Джонс, занимающую 293-е место в рейтинге WTA. Соперницей Елены во втором раунде станет 17-летняя американка Ива Йович (191-е место в рейтинге WTA). Игра состоится 16 января.

Елена Рыбакина вошла в число рекордсменок Australian Open