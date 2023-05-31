Рыбакина установила рекорд на "Ролан Гаррос"

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 12:43
©instagram.com/lenarybakina

Лучшая казахстанская теннисистка в одиночном разряде Елена Рыбакина добилась уникального прогресса после победы на старте "Ролан Гаррос". В первом матче она разобралась с чешкой Брендой Фрухвиртовой, сообщают Vesti.kz.

По данным OptaAce, включая Кубок Билли Джин Кинг, Рыбакина выиграла 10 матчей на грунтовых кортах в 2023 году: это ее самый высокий результат за один сезон. Прогресс.

Следующий матч на Открытом чемпионате Франции она проведет 1 июня. Ей будет противостоять другая чешская теннисистка Линда Носкова.

Напомним, что Рыбакина улучшила свое положение в Live-версии мирового рейтинга, поднявшись в топ-3.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Ролан Гаррос

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