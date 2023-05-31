Елена Рыбакина поднялась в топ-3 мирового рейтинга

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поднялась с четвертого места на третье в Live-версии мирового рейтинга, сообщают Vesti.kz.

Также в рейтинге сменился лидер. На первое место вышла белоруска Арина Соболенко, тогда как полька Ига Швентек потеряла одну позицию и оказалась на второй строчке.

Изменения связаны с тем, что теннисисткам вычли рейтинговые очки за прошлогодний розыгрыш "Ролан Гаррос". Официально рейтинг женской теннисной ассоциации (WTA) обновится после окончания Открытого чемпионата Франции, тогда и будут известны итоговые места теннисисток.

Напомним, что Рыбакина стартовала с победы на "Ролан Гаррос". В первом матче она разобралась с чешкой Брендой Фрухвиртовой. В следующем круге, 1 июня, лучшая теннисистка Казахстана сыграет с другой представительницей Чехии Линдой Носковой.

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