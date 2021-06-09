Димаш Тулегенов

Поражение Елены Рыбакиной в четвертьфинале "Ролан Гаррос" расстроило как казахстанских болельщиков, так и саму первую ракетку страны. Но зацикливаться на этой неудаче нельзя, ведь уже сегодня, 9 июня, ей предстоит сыграть еще один четвертьфинал в Париже, только теперь уже в парном разряде. Подробнее об этом - в материале корреспондента Vesti.kz.

Россиянка Анастасия Павлюченкова сумела переиграть Рыбакину в трех сложнейших партиях, но теперь на "Ролан Гаррос"-2021 они будут только по одну сторону корта. В матче за выход в полуфинал соревнований Рыбакина и Павлюченкова сыграют с Магдой Линетт (Польша) и Бернардой Перой (США).

По пути к четвертьфиналу казахстанско-российский дуэт выглядел более чем уверенно. Никто из соперниц по трем матчам не сумел и близко приблизиться к победе в сете.

Павлюченкова/Рыбакина 6:1, 6:2 Миннен/Ван Эйтванк;

Павлюченкова/Рыбакина 6:2, 6:2 Сандерс/Томлянович;

Павлюченкова/Рыбакина 6:4, 6:3 Меликар/Схюрс (3).

В прошлом матче Анастасии и Елене удалось выбить из дальнейшей борьбы третью пару турнира.

У Линетт и Перы выступления были более трудными и затяжными. Они проиграли сет в первом круге, а в третьем раунде добыли победу лишь на двух тай-брейках.

Линетт/Пера 6:3, 6:7(4), 6:3 Гуарачи/Кравчик (5);

Линетт/Пера 6:0, 6:2 Дияс/Грачева;

Линетт/Пера 7:6(5), 7:6(5) Градецка/Зигемунд (10).

Уверенно дуэт сыграл лишь во втором круге, победив пару, в которой играла другая казахстанка Зарина Дияс.

Суммарно Павлюченкова и Рыбакина провели на корте меньше времени - три часа и семь минут. У соперниц - пять часов и 15 минут. Но Анастасия и Елена затратили куда больше сил на одиночку. Очная встреча, прошедшая вчера, длилась два часа и 33 минуты.

Пера в одиночном турнире проиграла на старте турнира, а Линетт добралась до третьего раунда.

Матч Павлюченкова/Рыбакина - Линетт/Пера пройдет вторым запуском на Корте имени Симон Матье. Ориентировочное время начала игры - 16:15 по времени Нур-Султана.

В полуфинале победительниц сегодняшнего матча уже ждут вторые сеянные - чешки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова.

Отметим, что помимо Рыбакиной на турнире продолжают свое выступление казахстанцы Александр Бублик и Андрей Голубев. Завтра, 10 июня, они сыграют в полуфинале мужского парного турнира против испанцев Пабло Андухара и Педро Мартинеса.

Фото: "Ролан Гаррос"©️

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