Рыбакина сотворила историю на турнире в Лондоне

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№11 WTA) добилась важного статистического достижения на турнире категории WTA 500 в Лондоне (Великобритания), сообщают Vesti.kz.

Во втором круге соревнований Рыбакина уверенно обыграла британку Хитер Уотсон (№164) со счетом 6:4, 6:2 и вышла в третий раунд.

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По данным популярного ресурса The Tennis Letter, казахстанская спортсменка стала лидером по количеству эйсов в сезоне - на ее счету уже 200 подач навылет, больше, чем у любой другой теннисистки тура.

Мощная подача традиционно считается одним из главных козырей Рыбакиной и входит в число самых грозных оружий в женском теннисе.

В следующем матче соперницей Елены станет немка Татьяна Мария (№86), которая в тяжелом трехсетовом поединке обыграла Каролину Мухову (№14) из Чехии - 6:7 (3:7), 7:5, 6:1.

Призовой фонд турнира составляет 1,415 миллиона долларов (720,8 миллиона тенге).

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