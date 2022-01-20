Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина снялась с Australian Open, передает корреспондент Vesti.kz.

Матч второго круга с Шуай Чжан из Китая был остановлен во втором сете при счете 0:1 в пользу соперницы. Стартовая партия также осталась за китайской спортсменкой (4:6), а матч продолжался всего 43 минуты.

Не доиграли матч казахстанец Андрей Голубев и хорват Франко Шкугор, отказавшись от продолжения борьбы с австралийцами Ли Ту и Дэйном Суини уже в первом сете при счете 2:5 в пользу соперников.

Дерби? Казахстанский теннисист прошел во второй круг Australian Open в парном разряде

Ранее во второй круг парного разряда на Australian Open пробился казахстанский теннисист Александр Недовесов, который выступает в паре с Айсам-Уль-Хаком Куреши из Саудовской Аравии.