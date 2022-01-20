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Дерби? Казахстанский теннисист прошел во второй круг Australian Open в парном разряде

Дерби? Казахстанский теннисист прошел во второй круг Australian Open в парном разряде
©ATP
Новости спорта Теннис ATP

Казахстанский теннисист Александр Недовесов в паре с Айсам-Уль-Хаком Куреши из Саудовской Аравии прошел во второй круг Australian Open, передает корреспондент Vesti.kz.

34-летний Недовесов и его 41-летний напарник переиграли седьмых сеяных из Франции - Николя Маю и Фабриса Мартена. Матч продолжался почти два с половиной часа и завершился в трех сетах - 7:6, 5:7, 6:2.

Во втором круге соперниками Недовесова с Куреши могут стать казахстанец Александр Бублик и Ян Зелиньский из Польши. Чтобы эта встреча состоялась, последним нужно победить американца Маркоса Хирона и корейца Сун-Ву Квона.

Также на корты в Австралии сегодня, 20 января, выйдут Андрей Голубев и Елена Рыбакина, которая ранее в дерби переиграла соотечественницу Зарину Дияс, а с полным расписанием матчев с участием казахстанцев можно ознакомиться здесь.

Рыбакина плюс три. Расписание матчей казахстанцев в четверг на Australian Open

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Метки:
Australian Open Недовесов Александр Бублик Александр Рыбакина Елена Голубев Андрей

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