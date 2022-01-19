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Рыбакина плюс три. Расписание матчей казахстанцев в четверг на Australian Open

Рыбакина плюс три. Расписание матчей казахстанцев в четверг на Australian Open
©Australian Open
Новости спорта Теннис WTA

В четверг, 20 января, в Мельбурне пройдет четвертый игровой день Australian Open-2022. Корреспондент Vesti.kz подготовил анонс и расписание матчей казахстанских спортсменов на завтра.

В четверг на первом турнире "Большого шлема" в новом году сыграют сразу четыре представителя Казахстана. Один матч пройдет в одиночном разряде, еще три - в паре.

Раньше всех сыграет Александр Недовесов. Первым же запуском на 12-м корте, в 06:00 по времени Нур-Султана, 34-летний казахстанец выступит в паре с 41-летним ветераном Айсам-Уль-Хаком Куреши из Саудовской Аравии. Их соперниками будут седьмые сеяные из Франции Николя Маю и Фабрис Мартен

В другом матче первого круга пары Александр Бублик и Ян Зелиньский из Польши встретятся с американцем Маркосом Хироном и корейцем Сун-Ву Квоном. Матч пройдет четвертым запуском на 15-м корте и начнется ориентировочно в 10:00 утра.

Рыбакина плюс три. Расписание матчей казахстанцев в четверг на Australian Open. Фото 1

Последним запуском на третьем корте 16-е сеяные - казахстанец Андрей Голубев и хорват Франко Шкугор - скрестят ракетки с австралийцами Ли Ту и Дэйном Суини. Примерное время начала встречи - 11:15 по столице Казахстана.

Самое интересное для казахстанских болельщиков пройдет третьим запуском на "Джон Кейн Арене". Примерно в 10:00 на этот корт выйдут Елена Рыбакина (12) и Чжан Шуай из Китая. Они оспорят между собой путевку в третий круг одиночных соревнований.

Друг с другом 22-летняя Рыбакина и 32-летняя Шуай играли дважды, и оба раза победу одержала казахстанка. В январе 2020-го Елена переиграла Чжан в финале турнира в Хобарте (Австралия) - 7:6(7), 6:3. Это была вторая победа Елены на турнирах серии WTA и последняя на данный момент.

В сентябре того же года их пути пересеклись в четвертьфинале французского Страсбурга. Тогда Рыбакина вновь одержала уверенную победу в двух партиях - 6:3, 6:2.

Елена поспорит за свой второй выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии. Что касается Шуай, то она в 2016-м добиралась до четвертьфинала в Мельбурне. Это один из двух лучших показателей китаянки на турнирах "Большого шлема".

В первом круге текущего турнира Шуай прошла через более легкий матч, нежели Рыбакина. Если казахстанка лишь в трех сетах сломила сопротивление соотечественницы Зарины Дияс, то китаянка в двух партиях оставила не у дел швейцарку Викторию Голубич - 6:3, 6:4.

Напомним, что в одиночном разряде из шести представителей Казахстана в игре осталась лишь одна Рыбакина.

26-летняя теннисистка сместила Рыбакину и стала первой ракеткой Казахстана

Фото: Australian Open©️

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Метки:
теннис теннис большой WTA ATP Рыбакина Елена Бублик Александр Голубев Андрей Недовесов Александр Казахстан Australian Open Австралия

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