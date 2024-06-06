Рыбакина сделала признание о травмах и отношениях со своей командой

Новости спорта Теннис WTA
Вчера 11:44
©rolandgarros.com

Четвертая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала о своих травмах и проблемах, которые сопровождали ее по ходу сезона, передают Vesti.kz.

Напомним, в четвертьфинале Ролан Гаррос-2024 Рыбакина неожиданно проиграла 15-й ракетке мира представительнице Италии Ясмин Паолини. Встреча теннисисток продлилась чуть больше двух часов и завершилась со счетом 6:2, 4:6, 6:4 в пользу итальянки.

- Ролан Гаррос подходит к концу, можно сказать, полсезона позади. Довольны первой частью сезона? Вы выиграли три турнира, но в то же время снимались с матчей по здоровью. Как оцените эту часть сезона?

- Очень довольна результатами. Я столько матчей сыграла, были хорошие победы над топ-игроками. Было много взлетов и падений, что-то я пропускала. Конечно, я бы хотела играть все турниры, но если организм на пределе, тут ничего не поделаешь. Сейчас я довольна и если смогу продолжать в том же духе до конца сезона, будет неплохо, - сказала Рыбакина на пресс-конференции.

- Вы упомянули некоторые проблемы вне корта, можете о них рассказать? И насколько вас тревожит, что вы часто заболеваете или травмируетесь?

- Не буду углубляться в эту тему, но я много работаю, много взлетов и падений. Всегда по-разному, но я всегда говорю, что расписание непростое. Каждый старается как можно лучше с этим справляться. Я много играла. Если организм на пределе, я не могу выйти на корт. Если я готова не на 100%, то есть риск получить более серьёзные травмы или ещё что. Сейчас есть проблемы по здоровью – аллергии, сон, то есть не то, что в прошлом году, когда у меня были проблемы со спиной. Я излечиваюсь. Всегда есть взлеты и падения. Это теннис, мы стараемся найти лучшее решение, чтобы я была готова к большим турнирам, как "шлемы" или тысячники.

Также казахстанка рассказала о том, что иногда не слушает советы от членов своей команды по поводу участия в каком-либо из турниров.

"Сама ли я принимаю решение не играть на каком-то турнире? Решаем всегда с командой. Иногда они мне говорят, что лучше пропустить турнир. Иногда я настаиваю, и в итоге это выходит только хуже для организма. В конечном счете решение принимаю я, но всегда стараюсь слушать команду", - сказала Рыбакина.

В этом году Рыбакина выиграла три титула: в Брисбене (Австралия), Абу-Даби (ОАЭ) и Штутгарте (Германия). Кроме того, казахстанка играла в финалах в Дохе (Катар) и Майами (США).

Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Ролан Гаррос теннис

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 21:55
WTA
Определилась вторая финалистка Ролан Гаррос
Вчера , 20:10
WTA
В матче лучших теннисисток мира определилась первая финалистка Ролан Гаррос
Вчера , 16:48
WTA
Арина Соболенко назвала причину сенсации на Ролан Гаррос
Вчера , 13:20
WTA
Найдено объяснение сенсации от Рыбакиной на Ролан Гаррос
Вчера , 11:44
WTA
Рыбакина сделала признание о травмах и отношениях со своей командой
Вчера , 10:40
WTA
Названа виновница вылета Рыбакиной с Ролан Гаррос
Вчера , 09:00
WTA
Елена Рыбакина разобрала поражение на Ролан Гаррос и нашла позитив
5 июня, 22:59
WTA
Рыбакина прокомментировала сенсационный вылет с Ролан Гаррос
5 июня, 22:34
WTA
Громкая сенсация произошла на Ролан Гаррос после вылета Рыбакиной
5 июня, 21:36
WTA
Соперница Рыбакиной прокомментировала сенсацию на Ролан Гаррос
© 2008 - 2024 ТОО «EML»