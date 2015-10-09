Рыбакина сделала новое заявление после сенсации на Уимблдоне-2026

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина (№2 WTA) прокомментировала своё выступление на Уимблдоне-2026, передают Vesti.kz.

"Благодарна за каждый год, когда мне удается играть на этом престижном турнире", — написала казахстанка в соцсетях.

Как выступила Рыбакина на Уимблдоне-2026

На старте турнира вторая ракетка мира уверенно преодолела первый круг, одержав непростую победу над француженкой Лоис Буассон (№154 WTA) со счетом 6:4, 1:6, 6:3.

Во втором раунде Рыбакина не оставила шансов американке Кэти Макнэлли (№50 WTA), выиграв встречу в двух сетах — 6:1, 6:2.

Однако в третьем круге казахстанская теннисистка неожиданно завершила борьбу за титул, уступив бельгийке Элизе Мертенс (№27 WTA) со счетом 6:7 (4:7), 1:6.

Ранее Рыбакина сделала откровенное признание после сенсационного вылета с Уимблдона.

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