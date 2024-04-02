Рыбакина раскритиковала турнир в Майами после второго фиаско

Лучшая теннисистка Казахстана и четвертая ракетка мира Елена Рыбакина выступила с критикой в адрес организаторов турнира категории WTA-1000 в Майами (США), передают Vesti.kz.

В частности, Рыбакина выразила недовольство по поводу расписания матчей на Miami Open, где она дошла до финала.

"Я определенно не чувствовала себя на 100 процентов. После матча с Саккари мне было тяжело физически. Это был сложный турнир. Первые матчи я играла поздно вечером, в конце дня, из-за этого ложилась спать около двух или трех ночи. Потом у меня было несколько встреч посреди дня, из-за чего программа слишком сильно менялась. Конечно, это не способствовало моему восстановлению. По ходу турнира у меня было несколько очень сложных испытаний, некоторые из матчей я выиграла благодаря удаче. Очевидно, я и не ждала, что подойду к финалу свежей", - сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Напомним, казахстанка второй год подряд дошла до финала в Майами. В 2023-м Рыбакина в решающем матче проиграла Петре Квитовой из Чехии, а в этом году уступила американке Даниэль Коллинз.

Сколько миллионов заработала Рыбакина по итогам крупного турнира в США?