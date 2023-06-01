Рыбакина прокомментировала победу над соперницей из топ-50 на "Ролан Гаррос"

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 19:30
©twitter.com/TheTennisLetter

Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана прокомментировала свою победу над чешкой Линдой Носковой на "Ролан Гаррос", сообщают Vesti.kz.

Рыбакина со счетом 6:3, 6:3 победила Носкову, занимающую 50-е место в мировом рейтинге. 

"Она сегодня играла очень хорошо. Я много боролась с ее подачами. У нее очень хорошая подача. В целом, я счастлива, что мне удалось победить. Было много возможностей и все же было нелегко. Я довольна победой", - приводит ее слова The Tennis Letter.

Рыбакину также спросили, на каком покрытии она чувствует себя наиболее комфортно. И вот как она ответила:

"Я стараюсь. Не могу сказать, что мне здесь легко... У меня были проблемы с подачей. Сегодня мне было немного скользко, не знаю почему. Но я стараюсь совершенствоваться. Надеюсь, с каждым матчем я буду играть все лучше и лучше".

Напомним, что в третьем круге Открытого чемпионата Франции Рыбакина сыграет против испанки Сары Соррибес Тормо. Матч состоится 2 июня.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Ролан Гаррос

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