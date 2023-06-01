Рыбакина вышла в третий круг "Ролан Гаррос"

Лучшая казахстанская теннисистка в одиночном разряде Елена Рыбакина, занимающая четвертое место в мировом рейтинге, пробилась в третий круг "Ролан Гаррос". Ее соперницей по второму раунду была 50-я ракетка мира Линда Носкова из Чехии, сообщают Vesti.kz.

Елена победила со счетом 6:3, 6:3. Соперницы провели на корте 1 час и 28 минут. В ходе встречи казахстанка сделала 5 эйсов и допустила 3 двойные ошибки. Носкова выполнила 2 подачи навылет при 6 двойных ошибках.

Следующий матч Рыбакина проведет с победителем пары Сара Соррибес Тормо (Испания) - Петра Мартич (Хорватия).

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