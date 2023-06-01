Рыбакина ответила на вопрос о Головкине и переходе в бокс

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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина пробилась в третий круг одиночного разряда "Ролан Гаррос", обыграв Линду Носкову из Чехии. После этой победы ей задали несколько вопросов, один из них касался бокса и Геннадия Головкина, сообщают Vesti.kz.

- Есть Геннадий Головкин, экс-чемпион мира по боксу, который также родился в Казахстане. Вы когда-нибудь пробовали заниматься боксом или боксерским фитнесом? Есть ли какие-то вещи, которые совпадают или отличаются - между боксом и теннисом? И, наконец, насколько вы долго будете отправлять в нокаут своих соперниц на "Ролан Гаррос"?

- Ну, конечно, я знаю Геннадия. Я никогда с ним не встречалась, но, да - он великолепен. Я никогда не пробовала заниматься боксом. Может быть, мне будет полезно попробовать. Думаю, это очень динамичный вид спорта. Кроме того, в теннисе нужно очень быстро реагировать и соображать, как и в боксе, так что, возможно, однажды я попробую (улыбается), - приводит слова Рыбакиной пресс-служба ФТК.

Напомним, что в третьем круге "Ролан Гаррос", 2 июня, Рыбакина сыграет против испанки Сары Соррибес Тормо (132-я в рейтинге WTA)

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Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Рыбакина Елена WTA Казахстан Ролан Гаррос

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