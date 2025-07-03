Рыбакина оформила разгром за 26 минут и вышла в третий круг Уимблдона - 2025

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина пробилась в третий круг Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона, передают Vesti.kz.

В матче второго раунда Рыбакина, занимающая 11-е место в мировом рейтинге, встречалась с 77-й ракеткой мира Марией Саккари из Греции и одержала победу со счетом 6:3, 6:1.

Теннисистки провели на корте час и три минуты. Причем на второй сет казахстанка затратила 26 минут. За время игры Рыбакина выполнила шесть эйсов, допустив три двойных ошибки, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из восьми. Саккари сделала две подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и смогла реализовать единственный заработанный брейк-пойнт в игре.

Счет в личном противостоянии стал 5-1 в пользу Рыбакиной. Причем казахстанка выиграла четыре матча подряд.

В первом круге Рыбакина разгромила Элину Аванесян из Армении – 6:2, 6:1.

В третьем раунде Уимблдона-2025 казахстанка встретится с победительницей матча Клара Таусон (Дания, №22) - Анна Калинская (Россия, №39).

Напомним, в прошлом году Рыбакина дошла до полуфинала Уимблдона, а в 2022 году казахстанка стала победительницей турнира "Большого шлема" (в 2023 пропустила защиту титула из-за болезни).