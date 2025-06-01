Рыбакина объяснила поражение с камбэком на Ролан Гаррос-2025

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№11 WTA) прокомментировала поражение в четвертом круге Открытого чемпионата Франции (Ролан Гаррос), передают Vesti.kz.

Напомним, что 25-летняя спортсмена встречалась с представительницей Польши - Игой Швентек (№5 WTA). Казахстанка уверенно начала, разгромив соперницу в первом сете со счетом 6:1, однако пятая ракетка мира переломила ход встречи, совершив камбэк - 6:1, 3:6, 5:7.

"Определенно не тот результат, который я хотела. Это был тяжелый матч. Постараюсь взять положительные моменты на весь турнир. Во втором сете был момент, когда она нанесла действительно хороший дальний удар с лета. Она обрела уверенность, и с этого момента стала гораздо агрессивнее и оттеснила меня назад, не дав мне проявить инициативу. Тем не менее у меня были шансы до конца, и, думаю, было важно, что я играла несколько пассивно в самые важные моменты", — цитирует слова казахстанки "Чемпионат".

Ранее Рыбакину сравнили с первой ракеткой мира после матча со Швентек на Ролан Гаррос - Елена отреагировала.