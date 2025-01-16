Рыбакина объяснила победу над второй ракеткой мира на Australian Open

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№7) прокомментировала свою победу над 17-летней американкой Ивой Йович (№191), сообщают Vesti.kz. Встреча второго круга завершилась в пользу Рыбакиной со счетом 6:0, 6:3. Йович, занимающая 191 место в рейтинге WTA, является второй ракеткой мира среди юниоров.

- Что вам сейчас нравится в вашей игре?

- Ну, обычно моя подача мне очень помогает. В этот раз было немного сложнее. В целом, я думаю, что я сыграла хорошо.

- Вашей сопернице всего 17 лет. Она будущая звезда. Что вас в ней впечатлило?

- Она еще очень молода. Я только что играла с другой девушкой в ​​первом круге, которая очень молода… большое будущее у них обеих. Она уже играет в очень хороший теннис. С нетерпением жду возможности сыграть с ней еще несколько матчей.

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В третьем круге соперницей Рыбакиной будет украинка Даяна Ястемская (№33).

Напомним, в первом круге Рыбакина обыграла 16-летнюю австралийку Эмерсон Джонс.

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Australian Open - 2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой турнира в одиночном разряде является белорусская теннисистка Арина Соболенко.