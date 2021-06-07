Димаш Тулегенов

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина добыла одну из главных побед в истории тенниса своей страны, обыграв в четвертом раунде "Ролан Гаррос" легендарную американку Серену Уильямс. Корреспондент Vesti.kz проанализировал победу 21-летней спортсменки над 23-кратной триумфаторшей турниров "Большого шлема" в одиночном разряде, а также оценил шансы Елены побороться за титул парижских соревнований.

Триумф Рыбакиной в противостоянии с Уильямс вывел ее в первый четвертьфинал в карьере на турнирах серии "Большого шлема". Победа казахстанки, посеянной под 21-м номером, повергла в шок мировую теннисную общественность, ведь, как правило, в какой бы форме ни находилась Серена, на нее всегда возлагают большие, максимальные надежды. Говоря о текущем "Ролан Гаррос", нельзя сказать, что 39-летняя американка была не в форме. Она неплохо проявила в себя в трех стартовых матчах, проиграв лишь один сет, а с учетом имеющихся достижений и высокого рейтинга, по праву была фавориткой.

Но не всегда фавориты становятся победителями, тем и интересен не только теннис, но и весь спорт. Сенсации делают турниры интереснее, открывают фанатам новых талантливых игроков. Рыбакина, которую в последние годы и так неплохо узнали теннисные болельщики, стала еще знаменитее после этой победы над Сереной. Отныне соперницы будут относиться к Елене еще серьезнее.

За свою еще не продолжительную карьеру Рыбакина уже пять раз играла против теннисисток, в разные годы занимавших первую строчку в рейтинге WTA. На ее счету три победы - над Уильямс, Каролиной Плишковой и Симоной Халеп. По разу Елена уступила все той же Халеп и действующей номер один - Эшли Барти.

Матч между Рыбакиной и Уильямс продолжался один час и 17 минут. Завершился он в двух партиях со счетом 6:3, 7:5 в пользу представительницы Казахстана.

Уильямс считается обладательницей одной из самых мощных подач в женском туре, но сила, с которой Рыбакина вводила мяч в игру, практически не уступала могучей "пушке" Серены. Елена несколько раз подавала со скоростью, превышающую 180 километров в час, что происходит не так часто в женских матчах. Поэтому Рыбакиной удалось сделать четыре подачи навылет, у Серены - в два раза меньше. При этом казахстанка и больше ошибалась при подаче - четыре осечки против одной у американки.

Средняя скорость первой подачи (в километрах в час): Уильямс 170 - 172 Рыбакина;

Средняя скорость второй подачи (в километрах в час): Уильямс 137 - 138 Рыбакина;

Максимальная скорость подачи: Уильямс 193 - 187 Рыбакина.

Елене удалось дать отпор Уильямс с точки зрения мощи, и тем более большой оказался отрыв в плане техники и точности. Рыбакина больше успешно атаковала - 21 активно выигранный мяч против 15 у Серены. Также американка допускала больше невынужденных ошибок - 19 против 13 у Елены.

Первая ракетка Казахстана уверенно играла на приеме, выиграв 49 процентов мячей на подаче Уильямс, а также эффективно атаковала у сетки - шесть из семи успешных выходов вперед. К сравнению, у Серены было шесть выходов к сетке, но лишь в трех случаях она оставляла розыгрыш за собой.

Рыбакина не оставляла выбора Уильямс, играя в скоростной и атакующий теннис. Она практически не втягивалась в длительные перестрелки, а если таковые и были, то Елена постоянно меняла направление мяча, переходила с плоских ударов на крученые, и наоборот, варьировала длину ударов.

В коротких розыгрышах (до четырех ударов) было заметно преимущество Рыбакиной - 44 выигранных мяча против 30 у Уильямс. В средних (пять-восемь ударов) и длительных (больше восьми) розыгрышах все складывалось с переменным успехом - 17-18 в пользу Рыбакиной, а также 4-4.

Елена атаковала более глубоко, не оставляя шансов Серене. Вот несколько примеров, в какой точке приземлялся мяч при активно выигранных мячах в исполнении Рыбакиной:

Насколько глубокие удары, прямо под самую заднюю линию. Что же касается "виннеров" Серены, то показатели следующие:

Уильямс старалась играть мощно, в своей манере, но не так глубоко. Американка позволяла Рыбакиной оставаться в корте и продолжать наносить мощные удары из удобных позиций.

Это был один из лучших перформансов Рыбакиной относительно психологической подготовки. Несмотря на то, что 21-летняя спортсменка впервые в карьере играла в 1/8 финала на турнире "Большого шлема", еще и против легенды, она не выглядела слишком зажато, а наоборот, - была раскрыта и действовала по четкому плану.

Волновалась куда больше именно Уильямс. Американка не знала, чего ожидать от Рыбакиной, а еще на нее давило неослабевающее ожидание триумфа со стороны поклонников. Столкнувшись с уверенной игрой малоизвестной для себя соперницы, Серена зажалась сама.

Елену это никак не смутило, она действовала практически без сбоев, если не считать несколько упущенных геймов на своей подаче. Не боялась обострять, держала соперницу в напряжении и, что самое главное, - движении. У нее проходили удары по линии и острые кроссы по диагонали, которые заставляли Серену тянуться за мячом и, следовательно, выбегать за пределы площадки.

Важно было не сломиться во втором сете, когда Уильямс сделала обратный брейк и даже вышла вперед. Серена - настоящий чемпион, и она не раз демонстрировала, что, проиграв первый сет, может собраться во втором, а в третьем за себя все сделает соперница - сломается психологически. Многие, сталкиваясь с "пробуждением" Серены уже после проигранного ею первого сета, проигрывают вторую партию, а следом и весь матч. Важно не сбиваться с плана и продолжать играть в свой теннис, что и сделала Рыбакина.

Рыбакина выглядела спокойной и без чувства особой эйфории даже после объявления финального счета и интервью на корте. Все выглядело так, будто Елена обыграла обычную проходимую соперницу, и не в четвертом раунде "Ролан Гаррос", а на старте какого-то обычного турнира.

Далеко не всегда Рыбакина демонстрирует такую стабильность и дисциплину в игре. Даже в первых кругах бывали моменты, когда Елена на несколько геймов упускала нити игры. Но в матче с Сереной она себе это не позволила, это и стало главным секретом успеха.

Теперь в четвертьфинале Рыбакина сыграет с россиянкой Анастасией Павлюченковой (31). Самое интересное, что с ней Елена выступает в паре, они дружат и хорошо общаются. 29-летняя Павлюченкова присутствовала на трибунах во время матча Рыбакина - Уильямс.

Сегодня, 7 июня, они сыграют в 1/8 финала парного разряда. Противостоять им будут третьи сеянные - Деми Схюрс (Нидерланды) и Николь Меликар (США). Игра пройдет не ранее 17:00 по времени Нур-Султана.

Ранее друг против друга Рыбакина и Павлюченкова не играли. Для Анастасии это седьмой четвертьфинал на турнирах "Большого шлема" и второй на "Ролан Гаррос" (первый - в 2011 году). Но ни разу ей не удавалось пробиться в полуфинал, поэтому мотивация у Павлюченковой должна быть запредельной.

В свое время Анастасия была лучшей юниоркой мира и выигрывала три "Шлема" среди восходящих звезд тенниса. Рыбакина, которая младше на восемь лет, по юниорам доходила лишь до третьего места в рейтинге, добиралась до полуфиналов на "Шлемах".

Но запредельная мотивация будет и у нее, особенно после победы над Сереной. Мало кто ожидал увидеть Елену даже в четвертьфинале "Ролан Гаррос", но сейчас ситуация такова, что в нижней половине турнирной сетки она является самой высокорейтинговой.

Рыбакина посеяна под 21-м номером, а Павлюченкова - под 31-м. Победительница этого матча за выход в финал встретится с лучшей из пары Паула Бадоса (Испания, 33) - Тамара Зиданшек (Словения). Никто из четверых не играл в полуфиналах турниров "Большого шлема", но в итоге одна из них сыграет даже в финале.

Первой ракетке Казахстана отчасти повезло, что основные претендентки на титул остались в верхней части сетки. Среди них действующая чемпионка "Ролан Гаррос" Ига Швентек (Польша), четвертая сеянная Софья Кенин (США) и другие.

Шансы на то, чтобы выйти в финал, определенно, есть. Для этого нужно сохранять концентрацию и играть с таким же настроем, как против Серены. Еще для Елены будет важно забыть о дружбе с Павлюченковой во время следующей игры. Даже малейший психологический сдвиг может повлиять на исход встречи.

Матч между Рыбакиной и Павлюченковой состоится завтра, 8 июня. Подробнее о времени начала игры и прямой трансляции будет известно в день выступления.

Помимо Рыбакиной продолжают свои выступления еще два казахстанца - Александр Бублик и Андрей Голубев. Сегодня они сыграют в четвертьфинале парного разряда против Хьюго Ниса (Монако) и Тима Пюца (Германия). Их матч начнется ориентировочно в 20:00.

Напомним, что еще никогда в истории тенниса казахстанцам не удавалось пробиваться в полуфинал турниров "Большого шлема" в одиночном разряде.

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Фото: Roland Garros©️

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