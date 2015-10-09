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WTA
Сегодня 10:12
 

Рыбакина обратилась к фанатам после исторического достижения

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Рыбакина обратилась к фанатам после исторического достижения Елена Рыбакина. Фото: Depositphotos.com/zhukovsky©

Первая ракетка мира Елена Рыбакина обратилась к болельщикам после того, как гарантировала себе завершение сезона на вершине рейтинга WTA, сообщают Vesti.kz.

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Первая ракетка мира Елена Рыбакина обратилась к болельщикам после того, как гарантировала себе завершение сезона на вершине рейтинга WTA, сообщают Vesti.kz.

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Казахстанская теннисистка поблагодарила поклонников за поддержку и поделилась эмоциями от достижения.

"Привет всем! Я очень рада, что закрепила за собой первое место в мире по итогам года. Большое спасибо за поддержку. Надеюсь, мы сможем продолжать в том же духе", - сказала она.

Рыбакина высказалась об историческом достижении после победы над Путинцевой

Рыбакина добилась этого достижения после победы над соотечественницей Юлией Путинцевой (№67) во втором круге турнира WTA 500 в Токио (Япония).

Следующей соперницей Рыбакиной в Токио станет представительница Канады Лейла Фернандес, занимающая 23-е место в мировом рейтинге. Их четвертьфинальный поединок запланирован на пятницу, 30 октября.

Прямая трансляция матча Елены Рыбакиной за полуфинал турнира за 545 миллионов

Общий призовой фонд соревнований в Токио составляет 1,2 миллиона долларов, что эквивалентно примерно 545,2 миллиона тенге.

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Турнир WTA. Токио (Япония) - 2026   •   Япония, Токио   •   1/4 финала, женщины
Сегодня 10:30   •   закончен
Казахстан
Елена Рыбакина
0:1 ТП
Канада
Лейла Анни Фернандес
Кто победит в основное время?
Рыбакина

98%

Фернандес

2%

Проголосовало 41 человек

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