Рыбакина обратилась к фанатам после исторического достижения

Первая ракетка мира Елена Рыбакина обратилась к болельщикам после того, как гарантировала себе завершение сезона на вершине рейтинга WTA, сообщают Vesti.kz.

Казахстанская теннисистка поблагодарила поклонников за поддержку и поделилась эмоциями от достижения.

"Привет всем! Я очень рада, что закрепила за собой первое место в мире по итогам года. Большое спасибо за поддержку. Надеюсь, мы сможем продолжать в том же духе", - сказала она.

Checking in with the Year-End World No. 1 presented by PIF, Elena Rybakina! 🏆 @PIF_en | #PIFWTARankings https://t.co/QtfH5UvGAc — wta (@WTA) October 29, 2026

Рыбакина высказалась об историческом достижении после победы над Путинцевой

Рыбакина добилась этого достижения после победы над соотечественницей Юлией Путинцевой (№67) во втором круге турнира WTA 500 в Токио (Япония).

Следующей соперницей Рыбакиной в Токио станет представительница Канады Лейла Фернандес, занимающая 23-е место в мировом рейтинге. Их четвертьфинальный поединок запланирован на пятницу, 30 октября.

Прямая трансляция матча Елены Рыбакиной за полуфинал турнира за 545 миллионов

Общий призовой фонд соревнований в Токио составляет 1,2 миллиона долларов, что эквивалентно примерно 545,2 миллиона тенге.

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