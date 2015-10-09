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Сегодня 07:12
 

Прямая трансляция матча Елены Рыбакиной за полуфинал турнира за 545 миллионов

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Прямая трансляция матча Елены Рыбакиной за полуфинал турнира за 545 миллионов Елена Рыбакина. Фото: Depositphotos.com/[email protected]©

Сегодня, 30 октября, первая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана сыграет в 1/4 финала турнира категории WTA 500 в Токио (Япония), сообщают Vesti.kz.

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Сегодня, 30 октября, первая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана сыграет в 1/4 финала турнира категории WTA 500 в Токио (Япония), сообщают Vesti.kz.

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За выход в 1/2 финала она поспорит с канадской теннисисткой Лейлой Фернандес (№23). Начало встречи намечено на 10:30 по казахстанскому времени. Прямая трансляция матча будет доступна по этой ссылке.

Напомним, накануне Рыбакина в казахстанском дерби обыграла Юлию Путинцеву (№67) и досрочно гарантировала себе первую строчку мирового рейтинга по итогам года. 

Общий призовой фонд турнира в Токио составляет 1,2 миллиона долларов (около 545,2 миллиона тенге).

WTA отметила историческое достижение Елены Рыбакиной

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Турнир WTA. Токио (Япония) - 2026   •   Япония, Токио   •   1/4 финала, женщины
Сегодня 10:30   •   закончен
Казахстан
Елена Рыбакина
0:1 ТП
Канада
Лейла Анни Фернандес
Кто победит в основное время?
Рыбакина

98%

Фернандес

2%

Проголосовало 41 человек

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