Рыбакина обошла Соболенко в чемпионской гонке WTA

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 11:34
©WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленный рейтинг чемпионской гонки сезона 2024 года, сообщают Vesti.kz.

Лучшая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (2693 очка) поднялась на одну позицию и расположилась на втором месте, потеснив на третью строчку вторую ракетку мира Арину Соболенко (2520) из Беларуси.

На минувшей неделе Рыбакина дошла до финала турнира WTA-1000 в Майами, но уступила. Соболенко же остановилась на стадии 1/16 финала.

Лидирует же в чемпионской гонке первая ракетка мира Ига Швентек (3140) из Польши.

Ранее WTA обновила рейтинг в одиночном и парном разрядах, подробности - здесь.

Сколько миллионов заработала Рыбакина по итогам крупного турнира в США?

Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан теннис

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