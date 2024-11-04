Рыбакина неожиданным союзом удивила экс-первую ракетку мира

Бывшая первая ракетка мира из США Энди Роддик поделился мнением о новом сотрудничестве казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной с хорватским тренером Гораном Иванишевичем, передают Vesti.kz.

Ранее Рыбакина объявила о прекращении сотрудничества с другим хорватским специалистом Стефано Вуковым.

"Я был удивлен — ну не должна была Елена Рыбакина нанять Иванишевича своим тренером. Горан работал только с мужчинами, но если вдуматься, то они оба — два отличных игрока, которые могут выиграть все на корте.

С кем работал Горан? С крупными, атакующими игроками, которым нравится бегать по корту, такими как Чилич и Джокович. А что нужно Рыбакиной? Может быть, немного легкости. Может быть, время от времени быть менее серьезной. Так что, по правде говоря, Горан — это то, что нужно Рыбакиной. Безусловно, это захватывающий тандем", — цитирует Роддика "Чемпионат".