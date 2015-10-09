Рыбакина назвала цель на 2026 год перед турниром за миллион долларов

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№5 WTA) поделилась своими ожиданиями от предстоящего турнира в Абу-Даби (ОАЭ), передают Vesti.kz.

Ранее стало известно, что Рыбакина заявилась на турнир Mubadala Abu Dhabi Open-2026, который пройдет с 1 по 7 февраля в столице ОАЭ. В прошлом сезоне казахстанка дошла на этих кортах до полуфинала, где уступила швейцарке Белинде Бенчич. В 2026 году призовой фонд соревнований составит 1 206 446 долларов.

"В прошлом году я прекрасно провела время в Абу-Даби. Поддержка тенниса в этом городе невероятная, и выход в полуфинал стал мощным началом 2025 года. В этом году я возвращаюсь с целью снова пройти весь путь до конца. Конкуренция будет жёсткой, но именно это делает этот турнир таким захватывающим", — цитирует Рыбакину The National News.

Сезон-2026 Рыбакина начала на турнире категории WTA 500 в Брисбене. Казахстанка вступила в борьбу со второго круга, где в двух сетах обыграла китаянку Чжан Шуай (№79 WTA) — 6:3, 7:5. В третьем раунде Елена показала еще более уверенную игру, не оставив шансов испанке Пауле Бадосе (№25 WTA) — 6:3, 6:2.

Выступление в Австралии Рыбакина завершила на стадии четвертьфинала, где 9 января в напряженном трехсетовом матче уступила представительнице Чехии Каролине Муховой (№20 WTA) — 2:6, 6:2, 4:6.

Теперь одной из ключевых целей для первой ракетки Казахстана станет успешное выступление в Абу-Даби, где она намерена побороться за титул на престижном турнире с призовым фондом свыше миллиона долларов.

