Рыбакина назвала теннисиста из Казахстана, способного быть в топ-10

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала взлет Александра Бублика в нынешнем сезоне и заявила, что он способен быть в числе сильнейших в мировом туре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бублик демонстрирует впечатляющую форму в 2025 году, выиграв уже три турнира в одиночном разряде, а также впервые сыграв в четвертьфинале турниров "Большого шлема" - это случилось на "Ролан Гаррос".

"Саша - очень талантливый. Никогда не бывает, что ты идешь только вверх или ровно, спады бывают, но и взлеты тоже. Саша показал очень хорошие результаты в последние месяцы и, я думаю, он способен оказаться в топ-10, все возможно", - заявила Елена.

На данный момент 28-летний Бублик занимает 19-е место в рейтинге ATP. Лучшим результатом в карьере теннисистка является 17-е место в рейтинге, на которое он поднялся в мае 2024 года.

