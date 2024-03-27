Рыбакина напугала фанатов своим признанием

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Сегодня 13:54
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая четвертое место в мировом рейтинге, поделилась своими ощущениями после победы над Марией Саккари (№9) из Греции в четвертьфинале турнира категории WTA 1000 в Майами (США), призовой фонд которого превышает 8,7 миллиона долларов, передают Vesti.kz.

Она отметила, что почувствовала боль в ноге, плюс ей стало тяжело восстанавливаться после матчей.

"Сейчас я не думаю, что будет легче физически, потому что с каждым матчем я возвращаюсь в форму, но в то же время стало тяжело восстанавливаться. Конечно, такие тяжелые матчи помогают в долгосрочной перспективе, но восстанавливаться нелегко, даже несмотря на то, что у нас есть дополнительный день.

После вчерашнего матча я почувствовала боль в голеностопе, и все как будто воспалилось. Мы стараемся пройти через все эти неприятные мышечные боли, но самое главное - попытаться восстановиться и, надеюсь, я буду чувствовать себя лучше", - приводит ее слова сайт WTA.

Напомним, соперницей Рыбакиной по полуфиналу турнира в Майами станет белоруска Виктория Азаренко (№32), которая в другом четвертьфинале победила казахстанку Юлию Путинцеву (№68). Матч состоится 28 марта.

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