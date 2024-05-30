Рыбакина и экс-первая ракетка мира выявили победителя на Ролан Гаррос

Сегодня, 30 мая, лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина (№4) провела второй матч на Открытом чемпионате Франции (Ролан Гаррос), который проходит на грунтовых кортах Парижа, сообщают Vesti.kz.
Ее соперницей была Аранча Рус из Нидерландов (№50), которую казахстанка победила в двух сетах - 6:3, 6:4.
Соперницы провели на корте 1 час и 8 минут. В ходе встречи Рыбакина сделала 8 эйсов и совершила 1 двойную ошибку. Рус отметилась 1 подачей навылет при 3 двойных ошибках.
В следующем круге Рыбакина встретится с сильнейшей в матче Элизе Мертенс (№27, Бельгия) - Петра Мартич (№81, Хорватия).
Напомним, Рус - победительница пяти турниров WTA и бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге.
Загрузка матч-центра...
Реклама