Юлия Путинцева отменила сенсацию на Ролан Гаррос

Казахстанка Юлия Путинцева не смогла выйти в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису (Ролан Гаррос), который проходит на грунтовых кортах Парижа, сообщают Vesti.kz.

В матче второго круга Путинцева, занимающая 39-е место в рейтинге WTA, встречалась с экс-второй ракеткой мира из Испании Паулой Бадоса (№139).

В первой партии казахстанка уступала 2:4, но сумела переломить ход игры и выиграть четыре розыгрыша подряд - 6:4.

Второй сет уверенно взяла Бадоса - 6:1.

А вот третий получился более упорным и остался за Паулой - 7:5.

Увы, Путинцева не смогла пройти дальше, хотя очень была близка к сенсационному успеху.

В следующем раунде Бадоса сыграет со второй ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко.

Напомним, ранее вторую победу на Ролан Гаррос одержала Елена Рыбакина (№4), подробности - тут.