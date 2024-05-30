Юлия Путинцева отменила сенсацию на Ролан Гаррос

Казахстанка Юлия Путинцева не смогла выйти в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису (Ролан Гаррос), который проходит на грунтовых кортах Парижа, сообщают Vesti.kz.
В матче второго круга Путинцева, занимающая 39-е место в рейтинге WTA, встречалась с экс-второй ракеткой мира из Испании Паулой Бадоса (№139).
В первой партии казахстанка уступала 2:4, но сумела переломить ход игры и выиграть четыре розыгрыша подряд - 6:4.
Второй сет уверенно взяла Бадоса - 6:1.
А вот третий получился более упорным и остался за Паулой - 7:5.
Увы, Путинцева не смогла пройти дальше, хотя очень была близка к сенсационному успеху.
В следующем раунде Бадоса сыграет со второй ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко.
Напомним, ранее вторую победу на Ролан Гаррос одержала Елена Рыбакина (№4), подробности - тут.
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