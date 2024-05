Алимханулы получил соперника с рекордом 21-0. Объявлены дата и место боя

Промоутерская компания Top Rank объявила о возвращении на ринг казахстанского боксера Жанибека Алимханулы (15-0, 10 КО), передают Vesti.kz.

Казахстанец следующий бой проведет против новозеландца Андрея Михайловича (21-0, 13 КО). Он состоится 13 июля в Лас-Вегасе (США).

🚨 THE MIDDLEWEIGHT KING RETURNS 🚨@QazaqStyle will put his WBO and IBF world titles on the line against Andrei Mikhailovichon Saturday, July 13 at @Palms.



Tickets on sale Tuesday, June 4. pic.twitter.com/BKEBzOtlIJ