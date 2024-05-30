Алимханулы получил соперника с рекордом 21-0. Объявлены дата и место боя

Промоутерская компания Top Rank объявила о возвращении на ринг казахстанского боксера Жанибека Алимханулы (15-0, 10 КО), передают Vesti.kz.

Казахстанец следующий бой проведет против новозеландца Андрея Михайловича (21-0, 13 КО). Он состоится 13 июля в Лас-Вегасе (США).

"Король среднего веса возвращается. Алимханулы поставит на кон свои титулы чемпиона мира по версиям WBO и IBF против Андрея Михайловича в субботу, 13 июля", - говорится в анонсе боя от Top Rank.

🚨 THE MIDDLEWEIGHT KING RETURNS 🚨@QazaqStyle will put his WBO and IBF world titles on the line against Andrei Mikhailovichon Saturday, July 13 at @Palms.



Tickets on sale Tuesday, June 4. pic.twitter.com/BKEBzOtlIJ — Top Rank Boxing (@trboxing) May 30, 2024

Алимханулы последний раз боксировал в октябре прошлого года в США, когда финишировал в шестом раунде немца Винченцо Гуальтьери (21-1-1, 7 КО) и отобрал у него титул IBF.

Михайлович в апреле в Австралии нокаутировал в первом раунде местного боксера Леса Шеррингтона (39-18, 23 КО).