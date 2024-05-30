Рыбакина осталась недовольна собой после второго матча на Ролан Гаррос

Четвертая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала свою вторую победу на Ролан Гаррос-2024. Матчи проходят на грунтовых кортах Парижа, передают Vesti.kz.

Во втором круге она обыграла Аранчу Рус из Нидерландов (№50).

- Аранча - игрок с большим опытом. Насколько трудино играть с левшой? Меняете ли вы свою позицию?

- При игре слева я стараюсь закрывать правую сторону корта. В конце концов, я также очень сосредоточена на себе и пытаюсь поднажать на себя, сегодня у меня было немного взлетов и падений. Во многих геймах я уступала 0-40, что, я бы сказала, не совсем обычно для меня. Но она опытный игрок, и с ней нелегко играть, - сказала Елена.

- Когда вы уступали 2-4 во втором сете, вы думали о том, что надо брать балл за баллом? Вы смотрите на счет или вас это не так сильно волнует?

- Конечно, мне не все равно. Когда я уступаю... никто не хочет играть три сета. Сегодня я уступала 2-4 очка, поэтому старалась концентрироваться на каждом очке и подгонять себя. В энергетическом плане я была не очень довольна собой сегодня.

Следующую игру Рыбакина проведет с сильнейшей в противостоянии Элизе Мертенс (№27, Бельгия) - Петра Мартич (№81, Хорватия).