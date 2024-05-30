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Рыбакину назвали претенденткой на титул после победы на Ролан Гаррос

Рыбакину назвали претенденткой на титул после победы на Ролан Гаррос
©WTA

Популярный Twitter-аккаунт The Tennis Letter прокомментировал победу казахстанки Елены Рыбакиной (№4) на Ролан Гаррос-2024, передают Vesti.kz.

Во втором круге она победила Аранчу Рус из Нидерландов (№50).

"Рыбакина vs Рус 6-3 6-4.

Трудно переоценить, насколько хороша была Елена в этом году.

После Дубая ей пришлось пропустить целый месяц.

После Мадрида она пропустила еще 3 недели.

И все же она выиграла 3 титула и выиграла у №1 и №2 ракеток мира.

32-5 в 2024 году.

Претендент на титул", - пишет источник.

В следующем круге Рыбакина встретится с сильнейшей в матче Элизе Мертенс (№27, Бельгия) - Петра Мартич (№81, Хорватия).

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Ролан Гаррос теннис

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